Informations sur le prix de United Base Postal (UBPS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01447609$ 0.01447609 $ 0.01447609 Prix le plus bas $ 0.00008696$ 0.00008696 $ 0.00008696 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -10.25% Variation du prix (7 j) -10.25%

Le prix en temps réel de United Base Postal (UBPS) est de $0.00022049. Au cours des dernières 24 heures, UBPS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UBPS est $ 0.01447609, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008696.

En termes de performance à court terme, UBPS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -10.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour United Base Postal (UBPS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.05K$ 22.05K $ 22.05K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de United Base Postal est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UBPS est de 0.00, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.05K.