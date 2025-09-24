Informations sur le prix de UXLINK (UXLINK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00950308 $ 0.00950308 $ 0.00950308 Bas 24 h $ 0.164491 $ 0.164491 $ 0.164491 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00950308$ 0.00950308 $ 0.00950308 Haut 24 h $ 0.164491$ 0.164491 $ 0.164491 Sommet historique $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Prix le plus bas $ 0.00950308$ 0.00950308 $ 0.00950308 Variation du prix (1 h) +78.63% Changement de prix (1J) +65.68% Variation du prix (7 j) -49.02% Variation du prix (7 j) -49.02%

Le prix en temps réel de UXLINK (UXLINK) est de $0.162987. Au cours des dernières 24 heures, UXLINK a évolué entre un minimum de $ 0.00950308 et un maximum de $ 0.164491, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de UXLINK est $ 3.68, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00950308.

En termes de performance à court terme, UXLINK a évolué de +78.63% au cours de la dernière heure, +65.68% sur 24 heures et de -49.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour UXLINK (UXLINK)

Capitalisation boursière $ 78.14M$ 78.14M $ 78.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 162.90M$ 162.90M $ 162.90M Offre en circulation 479.71M 479.71M 479.71M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de UXLINK est de $ 78.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UXLINK est de 479.71M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 162.90M.