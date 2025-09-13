Informations sur le prix de Valentine Grok Companion (VALENTINE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00051933 $ 0.00051933 $ 0.00051933 Bas 24 h $ 0.00063255 $ 0.00063255 $ 0.00063255 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00051933$ 0.00051933 $ 0.00051933 Haut 24 h $ 0.00063255$ 0.00063255 $ 0.00063255 Sommet historique $ 0.01498443$ 0.01498443 $ 0.01498443 Prix le plus bas $ 0.00044622$ 0.00044622 $ 0.00044622 Variation du prix (1 h) -0.37% Changement de prix (1J) -3.38% Variation du prix (7 j) -3.42% Variation du prix (7 j) -3.42%

Le prix en temps réel de Valentine Grok Companion (VALENTINE) est de $0.000532. Au cours des dernières 24 heures, VALENTINE a évolué entre un minimum de $ 0.00051933 et un maximum de $ 0.00063255, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VALENTINE est $ 0.01498443, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00044622.

En termes de performance à court terme, VALENTINE a évolué de -0.37% au cours de la dernière heure, -3.38% sur 24 heures et de -3.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Capitalisation boursière $ 531.74K$ 531.74K $ 531.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 531.74K$ 531.74K $ 531.74K Offre en circulation 999.85M 999.85M 999.85M Offre totale 999,848,945.476512 999,848,945.476512 999,848,945.476512

La capitalisation boursière actuelle de Valentine Grok Companion est de $ 531.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VALENTINE est de 999.85M, avec une offre totale de 999848945.476512. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 531.74K.