Informations sur le prix de Vcash (XVC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.103055 $ 0.103055 $ 0.103055 Bas 24 h $ 0.107949 $ 0.107949 $ 0.107949 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.103055$ 0.103055 $ 0.103055 Haut 24 h $ 0.107949$ 0.107949 $ 0.107949 Sommet historique $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Prix le plus bas $ 0.00128064$ 0.00128064 $ 0.00128064 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +4.05% Variation du prix (7 j) +15.64% Variation du prix (7 j) +15.64%

Le prix en temps réel de Vcash (XVC) est de $0.107553. Au cours des dernières 24 heures, XVC a évolué entre un minimum de $ 0.103055 et un maximum de $ 0.107949, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XVC est $ 3.61, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00128064.

En termes de performance à court terme, XVC a évolué de -- au cours de la dernière heure, +4.05% sur 24 heures et de +15.64% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Vcash (XVC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 30,700,000.0 30,700,000.0 30,700,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Vcash est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XVC est de 0.00, avec une offre totale de 30700000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.30M.