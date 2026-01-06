Prix de Ventuals vHYPE aujourd'hui

Le prix de Ventuals vHYPE (VHYPE) en direct est actuellement de $ 26.49, avec une variation de 0.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de VHYPE en USD est de $ 26.49 par VHYPE.

Ventuals vHYPE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 33,545,675 et une offre en circulation de 1.26M VHYPE. Au cours des dernières 24 heures, VHYPE a été échangé entre $ 25.94 (plus bas) et $ 27.54 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 49.9, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 22.25.

En termes de performance à court terme, VHYPE a varié de -0.21% au cours de la dernière heure et de +2.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Ventuals vHYPE (VHYPE)

Capitalisation boursière $ 33.55M$ 33.55M $ 33.55M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.55M$ 33.55M $ 33.55M Offre en circulation 1.26M 1.26M 1.26M Offre totale 1,262,294.052214702 1,262,294.052214702 1,262,294.052214702

