Informations sur le prix de Venus USDT (VUSDT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02571018 $ 0.02571018 $ 0.02571018 Bas 24 h $ 0.02574953 $ 0.02574953 $ 0.02574953 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02571018$ 0.02571018 $ 0.02571018 Haut 24 h $ 0.02574953$ 0.02574953 $ 0.02574953 Sommet historique $ 0.03496272$ 0.03496272 $ 0.03496272 Prix le plus bas $ 0.01801992$ 0.01801992 $ 0.01801992 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) +0.00% Variation du prix (7 j) +0.00%

Le prix en temps réel de Venus USDT (VUSDT) est de $0.02572623. Au cours des dernières 24 heures, VUSDT a évolué entre un minimum de $ 0.02571018 et un maximum de $ 0.02574953, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VUSDT est $ 0.03496272, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01801992.

En termes de performance à court terme, VUSDT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de +0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Venus USDT (VUSDT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 319.90M$ 319.90M $ 319.90M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 12,434,645,214.18495 12,434,645,214.18495 12,434,645,214.18495

La capitalisation boursière actuelle de Venus USDT est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VUSDT est de 0.00, avec une offre totale de 12434645214.18495. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 319.90M.