Informations sur le prix de Verse World (VERSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.149716 $ 0.149716 $ 0.149716 Bas 24 h $ 0.155868 $ 0.155868 $ 0.155868 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.149716$ 0.149716 $ 0.149716 Haut 24 h $ 0.155868$ 0.155868 $ 0.155868 Sommet historique $ 0.910916$ 0.910916 $ 0.910916 Prix le plus bas $ 0.12776$ 0.12776 $ 0.12776 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) -18.09% Variation du prix (7 j) -18.09%

Le prix en temps réel de Verse World (VERSE) est de $0.154225. Au cours des dernières 24 heures, VERSE a évolué entre un minimum de $ 0.149716 et un maximum de $ 0.155868, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VERSE est $ 0.910916, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.12776.

En termes de performance à court terme, VERSE a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, +1.34% sur 24 heures et de -18.09% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Verse World (VERSE)

Capitalisation boursière $ 15.40M$ 15.40M $ 15.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 153.99M$ 153.99M $ 153.99M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 999,999,786.793015 999,999,786.793015 999,999,786.793015

La capitalisation boursière actuelle de Verse World est de $ 15.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VERSE est de 100.00M, avec une offre totale de 999999786.793015. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 153.99M.