Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de VIBES en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de VIBES.

Le prix de vibe shift (VIBES) est actuellement de 0.00021185 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de VIBES en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de vibe shift (VIBES) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de vibe shift en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de vibe shift en USD était de $ -0.0000239110.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de vibe shift en USD était de $ +0.0003680632.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de vibe shift en USD était de $ +0.00011532962379393017.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.54% 30 jours $ -0.0000239110 -11.28% 60 jours $ +0.0003680632 +173.74% 90 jours $ +0.00011532962379393017 +119.49%

Analyse de prix de vibe shift (VIBES)

Découvrez la dernière analyse de prix de vibe shift : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00020924$ 0.00020924 $ 0.00020924 Haut 24 h $ 0.00021992$ 0.00021992 $ 0.00021992 Sommet historique $ 0.00451459$ 0.00451459 $ 0.00451459 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) -0.54% Variation du prix (7 j) +4.44%

Informations de marché pour vibe shift (VIBES)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :