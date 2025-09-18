Qu'est-ce que Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI). https://www.virtuals.vc/ Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

Prévision de prix de Virtuals Ventures by Virtuals (USD)

Combien vaudra Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Virtuals Ventures by Virtuals.

VVC en devises locales

Tokenomics de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Comprendre la tokenomics de Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VVC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Combien vaut Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de VVC en USD est de 0.00003024 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de VVC à USD ? $ 0.00003024 . Consultez le Le prix actuel de VVC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Virtuals Ventures by Virtuals ? La capitalisation boursière de VVC est de $ 30.20K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de VVC ? L'offre en circulation de VVC est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VVC ? VVC a atteint un prix ATH de 0.00009661 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VVC ? VVC a vu un prix ATL de 0.00002706 USD . Quel est le volume de trading de VVC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VVC est de -- USD . Est-ce que VVC va augmenter cette année ? VVC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VVC pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)