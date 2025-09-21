Informations sur le prix de WagerFi (WAGER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008224 $ 0.00008224 $ 0.00008224 Bas 24 h $ 0.00015131 $ 0.00015131 $ 0.00015131 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008224$ 0.00008224 $ 0.00008224 Haut 24 h $ 0.00015131$ 0.00015131 $ 0.00015131 Sommet historique $ 0.00015131$ 0.00015131 $ 0.00015131 Prix le plus bas $ 0.00008224$ 0.00008224 $ 0.00008224 Variation du prix (1 h) -5.30% Changement de prix (1J) -9.18% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de WagerFi (WAGER) est de $0.00009649. Au cours des dernières 24 heures, WAGER a évolué entre un minimum de $ 0.00008224 et un maximum de $ 0.00015131, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WAGER est $ 0.00015131, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008224.

En termes de performance à court terme, WAGER a évolué de -5.30% au cours de la dernière heure, -9.18% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour WagerFi (WAGER)

Capitalisation boursière $ 95.50K$ 95.50K $ 95.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 95.50K$ 95.50K $ 95.50K Offre en circulation 996.09M 996.09M 996.09M Offre totale 996,087,490.161431 996,087,490.161431 996,087,490.161431

La capitalisation boursière actuelle de WagerFi est de $ 95.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAGER est de 996.09M, avec une offre totale de 996087490.161431. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 95.50K.