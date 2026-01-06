Prix de Wave Swap aujourd'hui

Le prix de Wave Swap (WAVE) en direct est actuellement de $ 0.00042236, avec une variation de 13.08 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WAVE en USD est de $ 0.00042236 par WAVE.

Wave Swap se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 428,014 et une offre en circulation de 999.43M WAVE. Au cours des dernières 24 heures, WAVE a été échangé entre $ 0.00039865 (plus bas) et $ 0.0004896 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00397888, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00008004.

En termes de performance à court terme, WAVE a varié de +2.24% au cours de la dernière heure et de +24.74% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wave Swap (WAVE)

Capitalisation boursière $ 428.01K$ 428.01K $ 428.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 428.01K$ 428.01K $ 428.01K Offre en circulation 999.43M 999.43M 999.43M Offre totale 999,430,017.797668 999,430,017.797668 999,430,017.797668

La capitalisation boursière actuelle de Wave Swap est de $ 428.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WAVE est de 999.43M, avec une offre totale de 999430017.797668. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 428.01K.