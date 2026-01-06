Prix de Westie aujourd'hui

Le prix de Westie (WESTIE) en direct est actuellement de $ 0.00000855, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WESTIE en USD est de $ 0.00000855 par WESTIE.

Westie se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,428.71 et une offre en circulation de 869.22M WESTIE. Au cours des dernières 24 heures, WESTIE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00005495, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000815.

En termes de performance à court terme, WESTIE a varié de -- au cours de la dernière heure et de +4.30% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Westie (WESTIE)

Capitalisation boursière $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Offre en circulation 869.22M 869.22M 869.22M Offre totale 869,218,758.877581 869,218,758.877581 869,218,758.877581

