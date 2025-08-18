Informations sur le prix de Wibx (WBX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00218405 $ 0.00218405 $ 0.00218405 Bas 24 h $ 0.00257363 $ 0.00257363 $ 0.00257363 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00218405$ 0.00218405 $ 0.00218405 Haut 24 h $ 0.00257363$ 0.00257363 $ 0.00257363 Sommet historique $ 0.04239935$ 0.04239935 $ 0.04239935 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) +14.44% Variation du prix (7 j) +70.00% Variation du prix (7 j) +70.00%

Le prix en temps réel de Wibx (WBX) est de $0.00250011. Au cours des dernières 24 heures, WBX a évolué entre un minimum de $ 0.00218405 et un maximum de $ 0.00257363, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WBX est $ 0.04239935, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, WBX a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, +14.44% sur 24 heures et de +70.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wibx (WBX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.38M$ 29.38M $ 29.38M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 11,751,286,309.0 11,751,286,309.0 11,751,286,309.0

La capitalisation boursière actuelle de Wibx est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WBX est de 0.00, avec une offre totale de 11751286309.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.38M.