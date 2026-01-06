Prix de Wiener Doge on Solana aujourd'hui

Le prix de Wiener Doge on Solana (WIENER) en direct est actuellement de $ 1.69, avec une variation de 2.24 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WIENER en USD est de $ 1.69 par WIENER.

Wiener Doge on Solana se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,691,246 et une offre en circulation de 999.30K WIENER. Au cours des dernières 24 heures, WIENER a été échangé entre $ 1.61 (plus bas) et $ 1.7 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 5.11, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.39.

En termes de performance à court terme, WIENER a varié de +0.50% au cours de la dernière heure et de +19.14% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Wiener Doge on Solana (WIENER)

Capitalisation boursière $ 1.69M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.69M Offre en circulation 999.30K Offre totale 999,303.91184

La capitalisation boursière actuelle de Wiener Doge on Solana est de $ 1.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIENER est de 999.30K, avec une offre totale de 999303.91184. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.69M.