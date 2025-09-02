Informations sur le prix de Windoge98 (EXE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.093168 $ 0.093168 $ 0.093168 Bas 24 h $ 0.098852 $ 0.098852 $ 0.098852 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.093168$ 0.093168 $ 0.093168 Haut 24 h $ 0.098852$ 0.098852 $ 0.098852 Sommet historique $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Prix le plus bas $ 0.07226$ 0.07226 $ 0.07226 Variation du prix (1 h) -0.06% Changement de prix (1J) +0.64% Variation du prix (7 j) -5.16% Variation du prix (7 j) -5.16%

Le prix en temps réel de Windoge98 (EXE) est de $0.097056. Au cours des dernières 24 heures, EXE a évolué entre un minimum de $ 0.093168 et un maximum de $ 0.098852, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de EXE est $ 2.43, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.07226.

En termes de performance à court terme, EXE a évolué de -0.06% au cours de la dernière heure, +0.64% sur 24 heures et de -5.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Windoge98 (EXE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 965.23K$ 965.23K $ 965.23K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 9,945,058.0 9,945,058.0 9,945,058.0

La capitalisation boursière actuelle de Windoge98 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de EXE est de 0.00, avec une offre totale de 9945058.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 965.23K.