Informations sur le prix de World Computer Money (WCM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00044461 $ 0.00044461 $ 0.00044461 Bas 24 h $ 0.00110738 $ 0.00110738 $ 0.00110738 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00044461$ 0.00044461 $ 0.00044461 Haut 24 h $ 0.00110738$ 0.00110738 $ 0.00110738 Sommet historique $ 0.00110738$ 0.00110738 $ 0.00110738 Prix le plus bas $ 0.00044461$ 0.00044461 $ 0.00044461 Variation du prix (1 h) +22.31% Changement de prix (1J) -25.70% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de World Computer Money (WCM) est de $0.00064303. Au cours des dernières 24 heures, WCM a évolué entre un minimum de $ 0.00044461 et un maximum de $ 0.00110738, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WCM est $ 0.00110738, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00044461.

En termes de performance à court terme, WCM a évolué de +22.31% au cours de la dernière heure, -25.70% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour World Computer Money (WCM)

Capitalisation boursière $ 612.74K$ 612.74K $ 612.74K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 612.74K$ 612.74K $ 612.74K Offre en circulation 950.86M 950.86M 950.86M Offre totale 950,859,144.8331143 950,859,144.8331143 950,859,144.8331143

La capitalisation boursière actuelle de World Computer Money est de $ 612.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WCM est de 950.86M, avec une offre totale de 950859144.8331143. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 612.74K.