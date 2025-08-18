Informations sur le prix de Wrapped Flow (WFLOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.383011 $ 0.383011 $ 0.383011 Bas 24 h $ 0.407081 $ 0.407081 $ 0.407081 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.383011$ 0.383011 $ 0.383011 Haut 24 h $ 0.407081$ 0.407081 $ 0.407081 Sommet historique $ 7.99$ 7.99 $ 7.99 Prix le plus bas $ 0.291612$ 0.291612 $ 0.291612 Variation du prix (1 h) -0.50% Changement de prix (1J) -3.68% Variation du prix (7 j) -3.15% Variation du prix (7 j) -3.15%

Le prix en temps réel de Wrapped Flow (WFLOW) est de $0.385038. Au cours des dernières 24 heures, WFLOW a évolué entre un minimum de $ 0.383011 et un maximum de $ 0.407081, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WFLOW est $ 7.99, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.291612.

En termes de performance à court terme, WFLOW a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, -3.68% sur 24 heures et de -3.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Flow (WFLOW)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 365.64K$ 365.64K $ 365.64K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 949,630.0 949,630.0 949,630.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Flow est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WFLOW est de 0.00, avec une offre totale de 949630.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 365.64K.