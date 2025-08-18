Informations sur le prix de Wrapped IMX (WIMX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.559218
Haut 24 h $ 0.606371
Sommet historique $ 3.71
Prix le plus bas $ 0.340436
Variation du prix (1 h) -0.16%
Changement de prix (1J) -5.03%
Variation du prix (7 j) -5.95%

Le prix en temps réel de Wrapped IMX (WIMX) est de $0.561342. Au cours des dernières 24 heures, WIMX a évolué entre un minimum de $ 0.559218 et un maximum de $ 0.606371, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIMX est $ 3.71, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.340436.

En termes de performance à court terme, WIMX a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, -5.03% sur 24 heures et de -5.95% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped IMX (WIMX)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 21.59M
Offre en circulation 0.00
Offre totale 38,470,125.83891417

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped IMX est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIMX est de 0.00, avec une offre totale de 38470125.83891417. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 21.59M.