Informations sur le prix de Wrapped IOTA (WIOTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.199385 $ 0.199385 $ 0.199385 Bas 24 h $ 0.214999 $ 0.214999 $ 0.214999 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.199385$ 0.199385 $ 0.199385 Haut 24 h $ 0.214999$ 0.214999 $ 0.214999 Sommet historique $ 0.602174$ 0.602174 $ 0.602174 Prix le plus bas $ 0.09709$ 0.09709 $ 0.09709 Variation du prix (1 h) -1.43% Changement de prix (1J) -5.52% Variation du prix (7 j) -6.30% Variation du prix (7 j) -6.30%

Le prix en temps réel de Wrapped IOTA (WIOTA) est de $0.199922. Au cours des dernières 24 heures, WIOTA a évolué entre un minimum de $ 0.199385 et un maximum de $ 0.214999, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIOTA est $ 0.602174, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.09709.

En termes de performance à court terme, WIOTA a évolué de -1.43% au cours de la dernière heure, -5.52% sur 24 heures et de -6.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped IOTA (WIOTA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 24,874,074.90642633 24,874,074.90642633 24,874,074.90642633

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped IOTA est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIOTA est de 0.00, avec une offre totale de 24874074.90642633. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.97M.