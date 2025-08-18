Informations sur le prix de Wrapped IoTex (WIOTX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.02757856 Haut 24 h $ 0.02965282 Sommet historique $ 0.273365 Prix le plus bas $ 0.01321127 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) -6.18% Variation du prix (7 j) -5.25%

Le prix en temps réel de Wrapped IoTex (WIOTX) est de $0.02775307. Au cours des dernières 24 heures, WIOTX a évolué entre un minimum de $ 0.02757856 et un maximum de $ 0.02965282, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WIOTX est $ 0.273365, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01321127.

En termes de performance à court terme, WIOTX a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, -6.18% sur 24 heures et de -5.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped IoTex (WIOTX)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.69M Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,137,970,276.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped IoTex est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIOTX est de 0.00, avec une offre totale de 1137970276.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.69M.