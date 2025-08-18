Informations sur le prix de Wrapped Metis (WMETIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 16.78 $ 16.78 $ 16.78 Bas 24 h $ 18.3 $ 18.3 $ 18.3 Haut 24 h Bas 24 h $ 16.78$ 16.78 $ 16.78 Haut 24 h $ 18.3$ 18.3 $ 18.3 Sommet historique $ 145.41$ 145.41 $ 145.41 Prix le plus bas $ 12.11$ 12.11 $ 12.11 Variation du prix (1 h) -0.79% Changement de prix (1J) -4.36% Variation du prix (7 j) -12.29% Variation du prix (7 j) -12.29%

Le prix en temps réel de Wrapped Metis (WMETIS) est de $16.92. Au cours des dernières 24 heures, WMETIS a évolué entre un minimum de $ 16.78 et un maximum de $ 18.3, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WMETIS est $ 145.41, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 12.11.

En termes de performance à court terme, WMETIS a évolué de -0.79% au cours de la dernière heure, -4.36% sur 24 heures et de -12.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Metis (WMETIS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 180.28K$ 180.28K $ 180.28K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 10,656.0 10,656.0 10,656.0

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Metis est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WMETIS est de 0.00, avec une offre totale de 10656.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 180.28K.