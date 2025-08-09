Qu'est-ce que Wrapped Super OETH (WSUPEROETH)

Wrapped Super OETH is the 4626, non-rebasing version of superOETHb. Yield is generated via price increase relative to OETH, rather than quantity increase. Anyone can unwrap wsuperOETHb back to superOETHb at any time. Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Wrapped Super OETH (WSUPEROETH) Site officiel

Tokenomics de Wrapped Super OETH (WSUPEROETH)

Comprendre la tokenomics de Wrapped Super OETH (WSUPEROETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token WSUPEROETH !