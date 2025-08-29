Informations sur le prix de Wrapped TON (WTON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 3.13 Haut 24 h $ 3.26 Sommet historique $ 7.01 Prix le plus bas $ 2.4 Variation du prix (1 h) -0.34% Changement de prix (1J) +0.89% Variation du prix (7 j) -4.35%

Le prix en temps réel de Wrapped TON (WTON) est de $3.17. Au cours des dernières 24 heures, WTON a évolué entre un minimum de $ 3.13 et un maximum de $ 3.26, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WTON est $ 7.01, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.4.

En termes de performance à court terme, WTON a évolué de -0.34% au cours de la dernière heure, +0.89% sur 24 heures et de -4.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped TON (WTON)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 137.10K Offre en circulation 0.00 Offre totale 43,345.43164006076

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped TON est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WTON est de 0.00, avec une offre totale de 43345.43164006076. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 137.10K.