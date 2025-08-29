Informations sur le prix de Wrapped Tron (WTRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.342395 $ 0.342395 $ 0.342395 Bas 24 h $ 0.349601 $ 0.349601 $ 0.349601 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.342395$ 0.342395 $ 0.342395 Haut 24 h $ 0.349601$ 0.349601 $ 0.349601 Sommet historique $ 0.437931$ 0.437931 $ 0.437931 Prix le plus bas $ 0.04553615$ 0.04553615 $ 0.04553615 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) -0.54% Variation du prix (7 j) -2.60% Variation du prix (7 j) -2.60%

Le prix en temps réel de Wrapped Tron (WTRX) est de $0.343907. Au cours des dernières 24 heures, WTRX a évolué entre un minimum de $ 0.342395 et un maximum de $ 0.349601, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WTRX est $ 0.437931, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04553615.

En termes de performance à court terme, WTRX a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, -0.54% sur 24 heures et de -2.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Tron (WTRX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Tron est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WTRX est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.