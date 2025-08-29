Informations sur le prix de Wrapped Unit0 (WUNIT0) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.203352 $ 0.203352 $ 0.203352 Bas 24 h $ 0.284495 $ 0.284495 $ 0.284495 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.203352$ 0.203352 $ 0.203352 Haut 24 h $ 0.284495$ 0.284495 $ 0.284495 Sommet historique $ 0.874743$ 0.874743 $ 0.874743 Prix le plus bas $ 0.096876$ 0.096876 $ 0.096876 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +23.30% Variation du prix (7 j) +24.83% Variation du prix (7 j) +24.83%

Le prix en temps réel de Wrapped Unit0 (WUNIT0) est de $0.256235. Au cours des dernières 24 heures, WUNIT0 a évolué entre un minimum de $ 0.203352 et un maximum de $ 0.284495, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de WUNIT0 est $ 0.874743, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.096876.

En termes de performance à court terme, WUNIT0 a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +23.30% sur 24 heures et de +24.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Wrapped Unit0 (WUNIT0)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale ---- --

La capitalisation boursière actuelle de Wrapped Unit0 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WUNIT0 est de 0.00, avec une offre totale de . Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 0.00.