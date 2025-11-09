Prix de X Pepe aujourd'hui

Le prix de X Pepe (XPE) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XPE en USD est de -- par XPE.

X Pepe se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,932.35 et une offre en circulation de 42.07T XPE. Au cours des dernières 24 heures, XPE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, XPE a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour X Pepe (XPE)

Capitalisation boursière $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Offre en circulation 42.07T 42.07T 42.07T Offre totale 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de X Pepe est de $ 10.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XPE est de 42.07T, avec une offre totale de 42069000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.93K.