Prix de XChange aujourd'hui

Le prix de XChange (XCHANGE) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 2.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XCHANGE en USD est de $ 0 par XCHANGE.

XChange se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,987.54 et une offre en circulation de 998.53M XCHANGE. Au cours des dernières 24 heures, XCHANGE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, XCHANGE a varié de +0.20% au cours de la dernière heure et de +11.93% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour XChange (XCHANGE)

Capitalisation boursière $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K Offre en circulation 998.53M 998.53M 998.53M Offre totale 998,528,301.02478 998,528,301.02478 998,528,301.02478

La capitalisation boursière actuelle de XChange est de $ 5.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XCHANGE est de 998.53M, avec une offre totale de 998528301.02478. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.99K.