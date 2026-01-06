Prix de Xertra aujourd'hui

Le prix de Xertra (STRAX) en direct est actuellement de $ 0.02195934, avec une variation de 4.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de STRAX en USD est de $ 0.02195934 par STRAX.

Xertra se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 44,908,788 et une offre en circulation de 2.05B STRAX. Au cours des dernières 24 heures, STRAX a été échangé entre $ 0.02083257 (plus bas) et $ 0.02316106 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 22.77, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0114071.

En termes de performance à court terme, STRAX a varié de +0.14% au cours de la dernière heure et de -6.42% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Xertra (STRAX)

Capitalisation boursière $ 44.91M$ 44.91M $ 44.91M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 46.56M$ 46.56M $ 46.56M Offre en circulation 2.05B 2.05B 2.05B Offre totale 2,120,322,404.507785 2,120,322,404.507785 2,120,322,404.507785

La capitalisation boursière actuelle de Xertra est de $ 44.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STRAX est de 2.05B, avec une offre totale de 2120322404.507785. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 46.56M.