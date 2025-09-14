Informations sur le prix de xFractal (FRACTAL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0011847 $ 0.0011847 $ 0.0011847 Bas 24 h $ 0.00201124 $ 0.00201124 $ 0.00201124 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0011847$ 0.0011847 $ 0.0011847 Haut 24 h $ 0.00201124$ 0.00201124 $ 0.00201124 Sommet historique $ 0.00201124$ 0.00201124 $ 0.00201124 Prix le plus bas $ 0.0011847$ 0.0011847 $ 0.0011847 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) +40.29% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de xFractal (FRACTAL) est de $0.00195417. Au cours des dernières 24 heures, FRACTAL a évolué entre un minimum de $ 0.0011847 et un maximum de $ 0.00201124, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FRACTAL est $ 0.00201124, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0011847.

En termes de performance à court terme, FRACTAL a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, +40.29% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour xFractal (FRACTAL)

Capitalisation boursière $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de xFractal est de $ 1.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FRACTAL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.95M.