Prix de xFractal (FRACTAL)

Prix en temps réel : 1 FRACTAL à USD

$0.00195417
$0.00195417$0.00195417
+40.20%1D
$ 0.0011847
$ 0.0011847$ 0.0011847
$ 0.00201124
$ 0.00201124$ 0.00201124
$ 0.0011847
$ 0.0011847$ 0.0011847

$ 0.00201124
$ 0.00201124$ 0.00201124

$ 0.00201124
$ 0.00201124$ 0.00201124

$ 0.0011847
$ 0.0011847$ 0.0011847

+0.19%

+40.29%

--

--

Le prix en temps réel de xFractal (FRACTAL) est de $0.00195417. Au cours des dernières 24 heures, FRACTAL a évolué entre un minimum de $ 0.0011847 et un maximum de $ 0.00201124, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FRACTAL est $ 0.00201124, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0011847.

En termes de performance à court terme, FRACTAL a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, +40.29% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de xFractal est de $ 1.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FRACTAL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.95M.

Aujourd'hui, la variation du prix de xFractal en USD était de $ +0.00056127.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de xFractal en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de xFractal en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de xFractal en USD était de $ 0.

Aujourd'hui$ +0.00056127+40.29%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension. The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

Combien vaut xFractal (FRACTAL) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FRACTAL en USD est de 0.00195417 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FRACTAL à USD ?
Le prix actuel de FRACTAL en USD est $ 0.00195417. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de xFractal ?
La capitalisation boursière de FRACTAL est de $ 1.95M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FRACTAL ?
L'offre en circulation de FRACTAL est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FRACTAL ?
FRACTAL a atteint un prix ATH de 0.00201124 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FRACTAL ?
FRACTAL a vu un prix ATL de 0.0011847 USD.
Quel est le volume de trading de FRACTAL ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FRACTAL est de -- USD.
Est-ce que FRACTAL va augmenter cette année ?
FRACTAL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FRACTAL pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 09:45:55 (UTC+8)

