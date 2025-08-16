Informations sur le prix de Xwawa (XWAWA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00061495 $ 0.00061495 $ 0.00061495 Bas 24 h $ 0.00137407 $ 0.00137407 $ 0.00137407 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00061495$ 0.00061495 $ 0.00061495 Haut 24 h $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Sommet historique $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Prix le plus bas $ 0.00061495$ 0.00061495 $ 0.00061495 Variation du prix (1 h) +16.65% Changement de prix (1J) +16.90% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Xwawa (XWAWA) est de $0.00086954. Au cours des dernières 24 heures, XWAWA a évolué entre un minimum de $ 0.00061495 et un maximum de $ 0.00137407, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XWAWA est $ 0.00137407, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00061495.

En termes de performance à court terme, XWAWA a évolué de +16.65% au cours de la dernière heure, +16.90% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Xwawa (XWAWA)

Capitalisation boursière $ 840.58K$ 840.58K $ 840.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 840.58K$ 840.58K $ 840.58K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Xwawa est de $ 840.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XWAWA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 840.58K.