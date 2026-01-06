CEXDEX+
Le prix de YieldNest RWA MAX en direct est actuellement de 0.987301 USD. La capitalisation boursière de YNRWAX est de 1,500,558 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de YNRWAX en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

Prix en temps réel : 1 YNRWAX à USD

Graphique du prix de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:46:36 (UTC+8)

Prix de YieldNest RWA MAX aujourd'hui

Le prix de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) en direct est actuellement de $ 0.987301, avec une variation de 0.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de YNRWAX en USD est de $ 0.987301 par YNRWAX.

YieldNest RWA MAX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,500,558 et une offre en circulation de 1.52M YNRWAX. Au cours des dernières 24 heures, YNRWAX a été échangé entre $ 0.985498 (plus bas) et $ 0.991721 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.073, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.233792.

En termes de performance à court terme, YNRWAX a varié de +0.04% au cours de la dernière heure et de +0.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

La capitalisation boursière actuelle de YieldNest RWA MAX est de $ 1.50M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de YNRWAX est de 1.52M, avec une offre totale de 1519817.737438913. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.50M.

Historique du prix de YieldNest RWA MAX en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Historique du prix de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de YieldNest RWA MAX en USD était de $ +0.00045672.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de YieldNest RWA MAX en USD était de $ -0.0276211276.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de YieldNest RWA MAX en USD était de $ -0.0178576093.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de YieldNest RWA MAX en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00045672+0.05%
30 jours$ -0.0276211276-2.79%
60 jours$ -0.0178576093-1.80%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de YieldNest RWA MAX

Prévision du prix de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de YNRWAX en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de YieldNest RWA MAX pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Ressource de YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

À propos de YieldNest RWA MAX

Quel est le prix actuel de YieldNest RWA MAX ?

Le prix en direct de YieldNest RWA MAX (YNRWAX) est de $0.987301 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne YieldNest RWA MAX sur le marché ?

YieldNest RWA MAX occupe actuellement le rang n°3363 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $1500558. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de YNRWAX ?

L'offre en circulation de YNRWAX est de 1519817.737438913 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour YieldNest RWA MAX ?

Durant les dernières 24 heures, YieldNest RWA MAX a échangé dans une fourchette comprise entre $0.985498 (plus bas sur 24 heures) et $0.991721 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point YieldNest RWA MAX est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

YieldNest RWA MAX a atteint un plus haut historique de $1.073, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.233792. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de YNRWAX est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour YieldNest RWA MAX ?

La variation actuelle du prix de 0.04% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA). Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.

Mises à jour importantes de l'industrie sur YieldNest RWA MAX (YNRWAX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

Découvrez-en plus sur YieldNest RWA MAX

