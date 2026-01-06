Quel est le prix actuel de Zintech ?

Zintech se négocie à $0.00000589, ce qui représente une variation de prix de 1.25 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données de trading du marché en temps réel agrégées sur les bourses mondiales.

Comment ZINTECH se compare-t-il au marché mondial des cryptomonnaies ?

Sa variation quotidienne de 1.25 % peut être comparée aux moyennes plus larges du marché. Si ZINTECH surperforme le marché, cela indique un fort intérêt d'achat ou des évolutions positives propres à son écosystème.

Comment Zintech se comporte-t-il par rapport aux tokens de la catégorie Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2) ?

Dans le segment Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 2 (L2), ZINTECH affiche une compétitivité soutenue par son volume d'échanges, sa capitalisation boursière et l'activité continue sur le réseau --.

Quelle est la capitalisation boursière de Zintech aujourd'hui ?

Avec une capitalisation boursière de $5646.11, ZINTECH occupe le rang n°12249, ce qui témoigne de sa maturité relative et de la confiance des investisseurs par rapport à d'autres tokens.

Quels sont les niveaux de gamme de prix sur 24 heures ?

Aujourd'hui, les prix ont varié entre $0.00000582 et $0.00000592, offrant ainsi un contexte utile aux traders qui suivent la volatilité et la structure du marché.

À quel rythme ZINTECH est-il négocié ?

Zintech a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures. Un volume élevé est souvent corrélé à des tendances de prix plus marquées et à une meilleure liquidité sur le marché.

Comment l'offre influence-t-elle la valorisation de ZINTECH ?

Avec 958132153.818483 tokens en circulation, le niveau d'offre contribue à définir la rareté et la valorisation à long terme, notamment lorsqu'on le compare à d'autres tokens ayant des modèles inflationnistes ou déflationnistes.