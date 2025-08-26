Informations sur le prix de ZODIA (ZODIA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007911 $ 0.00007911 $ 0.00007911 Bas 24 h $ 0.00102794 $ 0.00102794 $ 0.00102794 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007911$ 0.00007911 $ 0.00007911 Haut 24 h $ 0.00102794$ 0.00102794 $ 0.00102794 Sommet historique $ 0.00132653$ 0.00132653 $ 0.00132653 Prix le plus bas $ 0.00007911$ 0.00007911 $ 0.00007911 Variation du prix (1 h) +0.81% Changement de prix (1J) -90.76% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de ZODIA (ZODIA) est de $0.00008011. Au cours des dernières 24 heures, ZODIA a évolué entre un minimum de $ 0.00007911 et un maximum de $ 0.00102794, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ZODIA est $ 0.00132653, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007911.

En termes de performance à court terme, ZODIA a évolué de +0.81% au cours de la dernière heure, -90.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ZODIA (ZODIA)

Capitalisation boursière $ 80.21K$ 80.21K $ 80.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.21K$ 80.21K $ 80.21K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ZODIA est de $ 80.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZODIA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.21K.