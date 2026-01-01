ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (USD)

ANOME fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,05151 $0,05151 $0,05151 -%3,88 USD Gerçek Tahmini ANOME 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, ANOME, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,05151 fiyatından işlem görebilir. 2026 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, ANOME, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,054085 fiyatından işlem görebilir. 2027 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ANOME için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,056789 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ANOME için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,059629 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ANOME için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,062610 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ANOME için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,065741 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında ANOME fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,101986 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında ANOME fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,166124 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,05151 %0,00

2027 $ 0,054085 %5,00

2028 $ 0,056789 %10,25

2029 $ 0,059629 %15,76

2030 $ 0,062610 %21,55

2031 $ 0,065741 %27,63

2032 $ 0,069028 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,072479 %40,71

2034 $ 0,076103 %47,75

2035 $ 0,079908 %55,13

2036 $ 0,083904 %62,89

2037 $ 0,088099 %71,03

2038 $ 0,092504 %79,59

2039 $ 0,097129 %88,56

2040 $ 0,101986 %97,99

2040 $ 0,101986 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ANOME Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,05151 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,051517 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,051559 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,051721 %0,41 Bugün için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde ANOME için öngörülen fiyat 0,05151$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ANOME için yapılan fiyat tahmini 0,051517$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ANOME için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,051559$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ANOME (ANOME) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ANOME için öngörülen fiyat 0,051721$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ANOME Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,05151$ 0,05151 $ 0,05151 Fiyat Değişimi (24 sa) -%3,88 Piyasa Değeri $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Dolaşım Arzı 30,00M 30,00M 30,00M Hacim (24 sa) $ 54,90K$ 54,90K $ 54,90K Hacim (24 sa) -- En son ANOME fiyatı $ 0,05151. 24 saatlik değişim oranı -%3,88 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,90K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ANOME arzı 30,00M olup, toplam piyasa değeri $ 1,56M şeklindedir. Canlı ANOME Fiyatını Görüntüle

Nasıl ANOME (ANOME) Satın Alınır? ANOME satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle ANOME satın alabilirsiniz. ANOME satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen ANOME Satın Almayı Öğrenin

ANOME Fiyat Geçmişi ANOME canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ANOME fiyatı 0,05193 USD'dir. Dolaşımdaki ANOME(ANOME) arzı 0,00 ANOME olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,56M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,03 $ -0,001640 $ 0,05367 $ 0,0514

7 Gün -%0,06 $ -0,003530 $ 0,05919 $ 0,05096

30 Gün -%0,24 $ -0,016510 $ 0,0688 $ 0,05096 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ANOME fiyat hareketi -0,001640$ oldu ve -%0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ANOME en yüksek 0,05919$ ve en düşük 0,05096$ fiyatından işlem gördü ve -%0,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ANOME için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ANOME, -%0,24 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,016510$ oldu. Bu durum, ANOME için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam ANOME fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam ANOME Fiyat Geçmişini Görüntüle

ANOME (ANOME) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ANOME Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ANOME için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ANOME için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ANOME fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ANOME fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ANOME varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ANOME için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ANOME için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ANOME Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ANOME Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

