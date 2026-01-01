Bugünkü ANOME Fiyatı

Bugünkü ANOME (ANOME) fiyatı $ 0,05202 olup, son 24 saatte % 2,92 değişim gösterdi. Mevcut ANOME / USD dönüşüm oranı ANOME başına $ 0,05202 şeklindedir.

ANOME, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,56M ile 1814. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 30,00M ANOME şeklindedir. Son 24 saat içinde ANOME, $ 0,0514 (en düşük) ile $ 0,05367 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,21166729238580834 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,051356997842576295 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANOME, son bir saatte +%0,65 ve son 7 günde -%7,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,65K seviyesine ulaştı.

ANOME (ANOME) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1814 Piyasa Değeri $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Hacim (24 Sa) $ 56,65K$ 56,65K $ 56,65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,02M$ 52,02M $ 52,02M Dolaşım Arzı 30,00M 30,00M 30,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %3,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki ANOME piyasa değeri $ 1,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,65K. Dolaşımdaki ANOME arzı 30,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,02M.