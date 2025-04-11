Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin, 2008 yılında white paper dokümanı yayınlanan ve 2009 yılında açık kaynaklı yazılım olarak sunulan Satoshi Nakamoto tarafından icat edilen bir dijital varlık ve ödeme sistemidir. Sistem, eşler arası özelliktedir. Kullanıcılar aracılar olmaksızın doğrudan işlem yapabilir.

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Bitcoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bitcoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BTC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bitcoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bitcoin Fiyat Geçmişi

BTC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BTC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bitcoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bitcoin (BTC) Satın Alma

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BTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTC / VND ₫ 2,100,756,104.37 1 BTC / AUD A$ 131,087.312 1 BTC / GBP ￡ 62,266.4732 1 BTC / EUR € 72,098.0216 1 BTC / USD $ 81,929.57 1 BTC / MYR RM 362,128.6994 1 BTC / TRY ₺ 3,117,420.1385 1 BTC / JPY ¥ 11,759,351.1821 1 BTC / RUB ₽ 6,861,601.4875 1 BTC / INR ₹ 7,063,148.2297 1 BTC / IDR Rp 1,388,636,571.3655 1 BTC / KRW ₩ 116,874,989.4921 1 BTC / PHP ₱ 4,667,527.6029 1 BTC / EGP ￡E. 4,205,444.8281 1 BTC / BRL R$ 482,565.1673 1 BTC / CAD C$ 113,882.1023 1 BTC / BDT ৳ 9,956,900.6421 1 BTC / NGN ₦ 130,877,572.3008 1 BTC / UAH ₴ 3,391,884.198 1 BTC / VES Bs 5,816,999.47 1 BTC / PKR Rs 22,974,690.0194 1 BTC / KZT ₸ 42,340,382.4803 1 BTC / THB ฿ 2,743,821.2993 1 BTC / TWD NT$ 2,651,240.8852 1 BTC / AED د.إ 300,681.5219 1 BTC / CHF Fr 66,362.9517 1 BTC / HKD HK$ 634,954.1675 1 BTC / MAD .د.م 761,945.001 1 BTC / MXN $ 1,671,363.228

Bitcoin Kaynağı

Bitcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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