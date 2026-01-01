Bugünkü AKEDO Fiyatı

Bugünkü AKEDO (AKE) fiyatı $ 0,0004305 olup, son 24 saatte % 0,79 değişim gösterdi. Mevcut AKE / USD dönüşüm oranı AKE başına $ 0,0004305 şeklindedir.

AKEDO, şu anda piyasa değeri açısından $ 9,81M ile 1018. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 22,80B AKE şeklindedir. Son 24 saat içinde AKE, $ 0,000407 (en düşük) ile $ 0,0004368 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,003244164590350006 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000297799291373697 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AKE, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%6,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 82,31K seviyesine ulaştı.

AKEDO (AKE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1018 Piyasa Değeri $ 9,81M$ 9,81M $ 9,81M Hacim (24 Sa) $ 82,31K$ 82,31K $ 82,31K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,05M$ 43,05M $ 43,05M Dolaşım Arzı 22,80B 22,80B 22,80B Maksimum Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Dolaşım Oranı %22,79 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki AKEDO piyasa değeri $ 9,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 82,31K. Dolaşımdaki AKE arzı 22,80B olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,05M.