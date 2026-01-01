ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için ASML Holding NV fiyat tahminlerini alın. ASMLON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

ASMLON Al

ASML Holding NV fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $1.071,26 $1.071,26 $1.071,26 -%0,40 USD Gerçek Tahmini ASML Holding NV 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, ASML Holding NV, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 1.071,26 fiyatından işlem görebilir. 2026 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, ASML Holding NV, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1.124,823 fiyatından işlem görebilir. 2027 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ASMLON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.181,0641 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, ASMLON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1.240,1173 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ASMLON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1.302,1232 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ASMLON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1.367,2293 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında ASML Holding NV fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2.121,0215 seviyesine ulaşabilir. 2050 için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında ASML Holding NV fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3.454,9205 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 1.071,26 %0,00

2027 $ 1.124,823 %5,00

2028 $ 1.181,0641 %10,25

2029 $ 1.240,1173 %15,76

2030 $ 1.302,1232 %21,55

2031 $ 1.367,2293 %27,63

2032 $ 1.435,5908 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1.507,3703 %40,71

2034 $ 1.582,7389 %47,75

2035 $ 1.661,8758 %55,13

2036 $ 1.744,9696 %62,89

2037 $ 1.832,2181 %71,03

2038 $ 1.923,8290 %79,59

2039 $ 2.020,0205 %88,56

2040 $ 2.121,0215 %97,99

2040 $ 2.121,0215 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli ASML Holding NV Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 1.071,26 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 1.071,4067 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 1.072,2872 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 1.075,6624 %0,41 Bugün için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde ASMLON için öngörülen fiyat 1.071,26$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak ASMLON için yapılan fiyat tahmini 1.071,4067$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, ASMLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 1.072,2872$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında ASMLON için öngörülen fiyat 1.075,6624$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut ASML Holding NV Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 1.071,26$ 1.071,26 $ 1.071,26 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,40 Piyasa Değeri $ 1,70M$ 1,70M $ 1,70M Dolaşım Arzı 1,59K 1,59K 1,59K Hacim (24 sa) $ 81,33K$ 81,33K $ 81,33K Hacim (24 sa) -- En son ASMLON fiyatı $ 1.071,26. 24 saatlik değişim oranı -%0,40 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 81,33K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki ASMLON arzı 1,59K olup, toplam piyasa değeri $ 1,70M şeklindedir. Canlı ASMLON Fiyatını Görüntüle

Nasıl ASML Holding NV (ASMLON) Satın Alınır? ASMLON satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle ASMLON satın alabilirsiniz. ASML Holding NV satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen ASMLON Satın Almayı Öğrenin

ASML Holding NV Fiyat Geçmişi ASML Holding NV canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki ASML Holding NV fiyatı 1.071,26 USD'dir. Dolaşımdaki ASML Holding NV(ASMLON) arzı 0,00 ASMLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,70M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -2,5699 $ 1.084,56 $ 1.066,79

7 Gün %0,00 $ 3,0500 $ 1.088,92 $ 1.061,65

30 Gün -%0,01 $ -11,5199 $ 1.144,38 $ 1.012,48 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, ASML Holding NV fiyat hareketi -2,5699$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, ASML Holding NV en yüksek 1.088,92$ ve en düşük 1.061,65$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, ASMLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, ASML Holding NV, -%0,01 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -11,5199$ oldu. Bu durum, ASMLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam ASML Holding NV fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam ASMLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

ASML Holding NV (ASMLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? ASML Holding NV Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak ASMLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, ASML Holding NV için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen ASMLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının ASML Holding NV fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, ASMLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): ASMLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak ASML Holding NV için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

ASMLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

ASMLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): ASMLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, ASMLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için ASMLON fiyat tahmini nedir? ASML Holding NV (ASMLON) fiyat tahmin aracına göre, ASMLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 ASMLON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 ASML Holding NV (ASMLON) fiyatı $1.071,26 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ASMLON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında ASMLON için tahmini fiyat hedefi nedir? ASML Holding NV (ASMLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 ASMLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında ASMLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, ASML Holding NV (ASMLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında ASMLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, ASML Holding NV (ASMLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 ASMLON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 ASML Holding NV (ASMLON) fiyatı $1.071,26 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, ASMLON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için ASMLON fiyat tahmini nedir? ASML Holding NV (ASMLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 ASMLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol