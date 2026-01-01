Bugünkü ASML Holding NV Fiyatı

Bugünkü ASML Holding NV (ASMLON) fiyatı $ 1.070,53 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut ASMLON / USD dönüşüm oranı ASMLON başına $ 1.070,53 şeklindedir.

ASML Holding NV, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,70M ile 1774. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,59K ASMLON şeklindedir. Son 24 saat içinde ASMLON, $ 1.066,79 (en düşük) ile $ 1.084,56 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2.122,6903372342513 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 732,0144981577465 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ASMLON, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde +%0,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,41K seviyesine ulaştı.

ASML Holding NV (ASMLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1774 Piyasa Değeri $ 1,70M$ 1,70M $ 1,70M Hacim (24 Sa) $ 78,41K$ 78,41K $ 78,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,70M$ 1,70M $ 1,70M Dolaşım Arzı 1,59K 1,59K 1,59K Toplam Arz 1.585,27904244 1.585,27904244 1.585,27904244 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ASML Holding NV piyasa değeri $ 1,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 78,41K. Dolaşımdaki ASMLON arzı 1,59K olup, toplam arzı 1585.27904244. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70M.