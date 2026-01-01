Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Autonomi fiyat tahminlerini alın. AUTONOMI fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

AUTONOMI Al

Autonomi fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,04142 $0,04142 $0,04142 -%3,49 USD Gerçek Tahmini Autonomi 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Autonomi, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,04142 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Autonomi, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,043491 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, AUTONOMI için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,045665 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, AUTONOMI için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,047948 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AUTONOMI için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,050346 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AUTONOMI için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,052863 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Autonomi fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,082008 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Autonomi fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,133583 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,04142 %0,00

2027 $ 0,043491 %5,00

2028 $ 0,045665 %10,25

2029 $ 0,047948 %15,76

2030 $ 0,050346 %21,55

2031 $ 0,052863 %27,63

2032 $ 0,055506 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,058282 %40,71

2034 $ 0,061196 %47,75

2035 $ 0,064256 %55,13

2036 $ 0,067468 %62,89

2037 $ 0,070842 %71,03

2038 $ 0,074384 %79,59

2039 $ 0,078103 %88,56

2040 $ 0,082008 %97,99

2040 $ 0,082008 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Autonomi Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,04142 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,041425 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,041459 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,041590 %0,41 Bugün için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde AUTONOMI için öngörülen fiyat 0,04142$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AUTONOMI için yapılan fiyat tahmini 0,041425$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AUTONOMI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,041459$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AUTONOMI için öngörülen fiyat 0,041590$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Autonomi Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,04142$ 0,04142 $ 0,04142 Fiyat Değişimi (24 sa) -%3,49 Piyasa Değeri $ 5,66M$ 5,66M $ 5,66M Dolaşım Arzı 136,64M 136,64M 136,64M Hacim (24 sa) $ 210,06K$ 210,06K $ 210,06K Hacim (24 sa) -- En son AUTONOMI fiyatı $ 0,04142. 24 saatlik değişim oranı -%3,49 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 210,06K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AUTONOMI arzı 136,64M olup, toplam piyasa değeri $ 5,66M şeklindedir. Canlı AUTONOMI Fiyatını Görüntüle

Nasıl Autonomi (AUTONOMI) Satın Alınır? AUTONOMI satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle AUTONOMI satın alabilirsiniz. Autonomi satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen AUTONOMI Satın Almayı Öğrenin

Autonomi Fiyat Geçmişi Autonomi canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Autonomi fiyatı 0,0414 USD'dir. Dolaşımdaki Autonomi(AUTONOMI) arzı 0,00 AUTONOMI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,66M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,02 $ -0,001169 $ 0,04347 $ 0,04104

7 Gün %0,53 $ 0,014340 $ 0,04566 $ 0,02667

30 Gün %0,56 $ 0,014940 $ 0,04566 $ 0,01934 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Autonomi fiyat hareketi -0,001169$ oldu ve -%0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Autonomi en yüksek 0,04566$ ve en düşük 0,02667$ fiyatından işlem gördü ve %0,53 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AUTONOMI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Autonomi, %0,56 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,014940$ oldu. Bu durum, AUTONOMI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Autonomi fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam AUTONOMI Fiyat Geçmişini Görüntüle

Autonomi (AUTONOMI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Autonomi Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AUTONOMI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Autonomi için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AUTONOMI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Autonomi fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AUTONOMI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AUTONOMI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Autonomi için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AUTONOMI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AUTONOMI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AUTONOMI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AUTONOMI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AUTONOMI fiyat tahmini nedir? Autonomi (AUTONOMI) fiyat tahmin aracına göre, AUTONOMI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AUTONOMI 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Autonomi (AUTONOMI) fiyatı $0,04142 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, AUTONOMI, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında AUTONOMI için tahmini fiyat hedefi nedir? Autonomi (AUTONOMI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 AUTONOMI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında AUTONOMI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Autonomi (AUTONOMI), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında AUTONOMI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Autonomi (AUTONOMI), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 AUTONOMI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Autonomi (AUTONOMI) fiyatı $0,04142 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, AUTONOMI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için AUTONOMI fiyat tahmini nedir? Autonomi (AUTONOMI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AUTONOMI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol