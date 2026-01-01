Bugünkü Autonomi Fiyatı

Bugünkü Autonomi (AUTONOMI) fiyatı $ 0.04165 olup, son 24 saatte % 2.95 değişim gösterdi. Mevcut AUTONOMI / USD dönüşüm oranı AUTONOMI başına $ 0.04165 şeklindedir.

Autonomi, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.69M ile 1232. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 136.64M AUTONOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde AUTONOMI, $ 0.04104 (en düşük) ile $ 0.04347 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.35756319057761676 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.01935459840205759 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUTONOMI, son bir saatte +0.07% ve son 7 günde +55.12% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 197.77K seviyesine ulaştı.

Autonomi (AUTONOMI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1232 Piyasa Değeri $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Hacim (24 Sa) $ 197.77K$ 197.77K $ 197.77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49.98M$ 49.98M $ 49.98M Dolaşım Arzı 136.64M 136.64M 136.64M Toplam Arz 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki Autonomi piyasa değeri $ 5.69M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 197.77K. Dolaşımdaki AUTONOMI arzı 136.64M olup, toplam arzı 1200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49.98M.