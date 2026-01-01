Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Believe fiyat tahminlerini alın. BELIEVE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Believe fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,005973 $0,005973 $0,005973 -%16,60 USD Gerçek Tahmini Believe 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Believe, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,005973 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Believe, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,006271 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BELIEVE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006585 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BELIEVE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,006914 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BELIEVE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,007260 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BELIEVE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,007623 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Believe fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011826 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Believe fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,019263 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,005973 %0,00
2027 $ 0,006271 %5,00
2028 $ 0,006585 %10,25
2029 $ 0,006914 %15,76
2030 $ 0,007260 %21,55
2031 $ 0,007623 %27,63
2032 $ 0,008004 %34,01
2033 $ 0,008404 %40,71
2034 $ 0,008824 %47,75
2035 $ 0,009266 %55,13
2036 $ 0,009729 %62,89
2037 $ 0,010215 %71,03
2038 $ 0,010726 %79,59
2039 $ 0,011262 %88,56
2040 $ 0,011826 %97,99

2027 $ 0,006271 %5,00

2028 $ 0,006585 %10,25

2029 $ 0,006914 %15,76

2030 $ 0,007260 %21,55

2031 $ 0,007623 %27,63

2032 $ 0,008004 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,008404 %40,71

2034 $ 0,008824 %47,75

2035 $ 0,009266 %55,13

2036 $ 0,009729 %62,89

2037 $ 0,010215 %71,03

2038 $ 0,010726 %79,59

2039 $ 0,011262 %88,56

2040 $ 0,011826 %97,99

2040 $ 0,011826 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Believe Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,005973 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,005973 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,005978 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,005997 %0,41 Bugün için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde BELIEVE için öngörülen fiyat 0,005973$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BELIEVE için yapılan fiyat tahmini 0,005973$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, BELIEVE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,005978$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BELIEVE için öngörülen fiyat 0,005997$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Believe Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,005973$ 0,005973 $ 0,005973 Fiyat Değişimi (24 sa) -%16,60 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 104,25K$ 104,25K $ 104,25K Hacim (24 sa) -- En son BELIEVE fiyatı $ 0,005973. 24 saatlik değişim oranı -%16,60 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 104,25K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BELIEVE arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı BELIEVE Fiyatını Görüntüle

Believe Fiyat Geçmişi Believe canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Believe fiyatı 0,00597 USD'dir. Dolaşımdaki Believe(BELIEVE) arzı 0,00 BELIEVE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,17 $ -0,001236 $ 0,007558 $ 0,004461

7 Gün -%0,25 $ -0,002084 $ 0,008893 $ 0,004461

30 Gün -%0,49 $ -0,005865 $ 0,017 $ 0,004461 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Believe fiyat hareketi -0,001236$ oldu ve -%0,17 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Believe en yüksek 0,008893$ ve en düşük 0,004461$ fiyatından işlem gördü ve -%0,25 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BELIEVE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Believe, -%0,49 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,005865$ oldu. Bu durum, BELIEVE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Believe fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam BELIEVE Fiyat Geçmişini Görüntüle

Believe (BELIEVE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Believe Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BELIEVE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Believe için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BELIEVE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Believe fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BELIEVE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BELIEVE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Believe için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BELIEVE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BELIEVE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BELIEVE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BELIEVE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BELIEVE fiyat tahmini nedir? Believe (BELIEVE) fiyat tahmin aracına göre, BELIEVE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BELIEVE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Believe (BELIEVE) fiyatı $0,005973 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BELIEVE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında BELIEVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Believe (BELIEVE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BELIEVE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında BELIEVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Believe (BELIEVE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında BELIEVE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Believe (BELIEVE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 BELIEVE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Believe (BELIEVE) fiyatı $0,005973 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BELIEVE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BELIEVE fiyat tahmini nedir? Believe (BELIEVE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BELIEVE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.