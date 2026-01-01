Bugünkü Believe Fiyatı

Bugünkü Believe (BELIEVE) fiyatı $ 0,006034 olup, son 24 saatte % 15,74 değişim gösterdi. Mevcut BELIEVE / USD dönüşüm oranı BELIEVE başına $ 0,006034 şeklindedir.

Believe, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BELIEVE şeklindedir. Son 24 saat içinde BELIEVE, $ 0,004461 (en düşük) ile $ 0,007558 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BELIEVE, son bir saatte +%2,61 ve son 7 günde -%24,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 112,95K seviyesine ulaştı.

Believe (BELIEVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 112,95K$ 112,95K $ 112,95K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Believe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 112,95K. Dolaşımdaki BELIEVE arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.