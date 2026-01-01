Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Circle Internet fiyat tahminlerini alın. CRCLON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Circle Internet fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $78,97 $78,97 $78,97 -%1,53 USD Gerçek Tahmini Circle Internet 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Circle Internet, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 78,97 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Circle Internet, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 82,9185 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CRCLON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 87,0644 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, CRCLON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 91,4176 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CRCLON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 95,9885 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CRCLON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 100,7879 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Circle Internet fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 156,3551 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Circle Internet fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 254,6861 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 78,97 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 78,9808 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 79,0457 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 79,2945 %0,41 Bugün için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde CRCLON için öngörülen fiyat 78,97$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CRCLON için yapılan fiyat tahmini 78,9808$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CRCLON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 79,0457$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CRCLON için öngörülen fiyat 79,2945$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Circle Internet Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 78,97$ 78,97 $ 78,97 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,53 Piyasa Değeri $ 17,32M$ 17,32M $ 17,32M Dolaşım Arzı 219,42K 219,42K 219,42K Hacim (24 sa) $ 171,96K$ 171,96K $ 171,96K Hacim (24 sa) -- En son CRCLON fiyatı $ 78,97. 24 saatlik değişim oranı -%1,53 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 171,96K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CRCLON arzı 219,42K olup, toplam piyasa değeri $ 17,32M şeklindedir. Canlı CRCLON Fiyatını Görüntüle

Circle Internet Fiyat Geçmişi Circle Internet canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Circle Internet fiyatı 78,95 USD'dir. Dolaşımdaki Circle Internet(CRCLON) arzı 0,00 CRCLON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 17,32M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,01 $ -1,0500 $ 80,41 $ 78,64

7 Gün -%0,04 $ -3,6900 $ 84,15 $ 78,64

30 Gün %0,03 $ 2,3499 $ 91,21 $ 73,93 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Circle Internet fiyat hareketi -1,0500$ oldu ve -%0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Circle Internet en yüksek 84,15$ ve en düşük 78,64$ fiyatından işlem gördü ve -%0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CRCLON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Circle Internet, %0,03 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 2,3499$ oldu. Bu durum, CRCLON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Circle Internet fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam CRCLON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Circle Internet (CRCLON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Circle Internet Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CRCLON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Circle Internet için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CRCLON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Circle Internet fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CRCLON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CRCLON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Circle Internet için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CRCLON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CRCLON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CRCLON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CRCLON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CRCLON fiyat tahmini nedir? Circle Internet (CRCLON) fiyat tahmin aracına göre, CRCLON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CRCLON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Circle Internet (CRCLON) fiyatı $78,97 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CRCLON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında CRCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Circle Internet (CRCLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 CRCLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında CRCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Circle Internet (CRCLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında CRCLON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Circle Internet (CRCLON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 CRCLON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Circle Internet (CRCLON) fiyatı $78,97 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, CRCLON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için CRCLON fiyat tahmini nedir? Circle Internet (CRCLON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CRCLON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.