Bugünkü Circle Internet Fiyatı

Bugünkü Circle Internet (CRCLON) fiyatı $ 78,94 olup, son 24 saatte % 1,57 değişim gösterdi. Mevcut CRCLON / USD dönüşüm oranı CRCLON başına $ 78,94 şeklindedir.

Circle Internet, şu anda piyasa değeri açısından $ 17,32M ile 775. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 219,42K CRCLON şeklindedir. Son 24 saat içinde CRCLON, $ 78,64 (en düşük) ile $ 80,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 157,6281918017911 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 65,00292805068526 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRCLON, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde -%4,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 155,17K seviyesine ulaştı.

Circle Internet (CRCLON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.775 Piyasa Değeri $ 17,32M$ 17,32M $ 17,32M Hacim (24 Sa) $ 155,17K$ 155,17K $ 155,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,32M$ 17,32M $ 17,32M Dolaşım Arzı 219,42K 219,42K 219,42K Toplam Arz 219.423,61938536 219.423,61938536 219.423,61938536 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Circle Internet piyasa değeri $ 17,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 155,17K. Dolaşımdaki CRCLON arzı 219,42K olup, toplam arzı 219423.61938536. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,32M.