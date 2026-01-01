Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Dora Factory fiyat tahminlerini alın. DORAFACTORY fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DORAFACTORY Al

Dora Factory fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,009356 $0,009356 $0,009356 -%1,42 USD Gerçek Tahmini Dora Factory 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Dora Factory, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,009356 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Dora Factory, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,009823 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DORAFACTORY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,010314 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DORAFACTORY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,010830 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DORAFACTORY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,011372 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DORAFACTORY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,011940 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Dora Factory fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,018524 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Dora Factory fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,030174 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,009356 %0,00

2027 $ 0,009823 %5,00

2028 $ 0,010314 %10,25

2029 $ 0,010830 %15,76

2030 $ 0,011372 %21,55

2031 $ 0,011940 %27,63

2032 $ 0,012537 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,013164 %40,71

2034 $ 0,013823 %47,75

2035 $ 0,014514 %55,13

2036 $ 0,015239 %62,89

2037 $ 0,016001 %71,03

2038 $ 0,016802 %79,59

2039 $ 0,017642 %88,56

2040 $ 0,018524 %97,99

2040 $ 0,018524 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Dora Factory Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,009356 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,009357 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,009364 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,009394 %0,41 Bugün için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde DORAFACTORY için öngörülen fiyat 0,009356$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DORAFACTORY için yapılan fiyat tahmini 0,009357$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DORAFACTORY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,009364$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DORAFACTORY için öngörülen fiyat 0,009394$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Dora Factory Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,009356$ 0,009356 $ 0,009356 Fiyat Değişimi (24 sa) -%1,42 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 54,86K$ 54,86K $ 54,86K Hacim (24 sa) -- En son DORAFACTORY fiyatı $ 0,009356. 24 saatlik değişim oranı -%1,42 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,86K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DORAFACTORY arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı DORAFACTORY Fiyatını Görüntüle

Nasıl Dora Factory (DORAFACTORY) Satın Alınır? DORAFACTORY satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle DORAFACTORY satın alabilirsiniz. Dora Factory satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen DORAFACTORY Satın Almayı Öğrenin

Dora Factory Fiyat Geçmişi Dora Factory canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Dora Factory fiyatı 0,009356 USD'dir. Dolaşımdaki Dora Factory(DORAFACTORY) arzı 0,00 DORAFACTORY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,06 $ -0,000696 $ 0,01007 $ 0,009129

7 Gün -%0,04 $ -0,000470 $ 0,01082 $ 0,008488

30 Gün -%0,12 $ -0,001339 $ 0,01408 $ 0,008133 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Dora Factory fiyat hareketi -0,000696$ oldu ve -%0,06 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Dora Factory en yüksek 0,01082$ ve en düşük 0,008488$ fiyatından işlem gördü ve -%0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DORAFACTORY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Dora Factory, -%0,12 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001339$ oldu. Bu durum, DORAFACTORY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Dora Factory fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam DORAFACTORY Fiyat Geçmişini Görüntüle

Dora Factory (DORAFACTORY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Dora Factory Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DORAFACTORY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Dora Factory için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DORAFACTORY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Dora Factory fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DORAFACTORY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DORAFACTORY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Dora Factory için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DORAFACTORY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DORAFACTORY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DORAFACTORY, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DORAFACTORY, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DORAFACTORY fiyat tahmini nedir? Dora Factory (DORAFACTORY) fiyat tahmin aracına göre, DORAFACTORY fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DORAFACTORY 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dora Factory (DORAFACTORY) fiyatı $0,009356 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DORAFACTORY, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DORAFACTORY için tahmini fiyat hedefi nedir? Dora Factory (DORAFACTORY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DORAFACTORY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DORAFACTORY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dora Factory (DORAFACTORY), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DORAFACTORY için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Dora Factory (DORAFACTORY), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DORAFACTORY 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Dora Factory (DORAFACTORY) fiyatı $0,009356 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DORAFACTORY, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DORAFACTORY fiyat tahmini nedir? Dora Factory (DORAFACTORY) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DORAFACTORY fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol