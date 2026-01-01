Bugünkü Dora Factory Fiyatı

Bugünkü Dora Factory (DORAFACTORY) fiyatı $ 0,009203 olup, son 24 saatte % 2,96 değişim gösterdi. Mevcut DORAFACTORY / USD dönüşüm oranı DORAFACTORY başına $ 0,009203 şeklindedir.

Dora Factory, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- DORAFACTORY şeklindedir. Son 24 saat içinde DORAFACTORY, $ 0,009129 (en düşük) ile $ 0,009655 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DORAFACTORY, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde -%5,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,10K seviyesine ulaştı.

Dora Factory (DORAFACTORY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,10K$ 54,10K $ 54,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,20M$ 9,20M $ 9,20M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Arz Tarihi 2021-03-22 00:00:00 Herkese Açık Blok Zinciri NONE

Şu anki Dora Factory piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,10K. Dolaşımdaki DORAFACTORY arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,20M.