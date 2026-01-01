Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Fleek fiyat tahminlerini alın. FLK fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

FLK Al

Fleek fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,05492 $0,05492 $0,05492 +%2,27 USD Gerçek Tahmini Fleek 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Fleek, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,05492 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Fleek, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,057666 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FLK için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,060549 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FLK için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,063576 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FLK için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,066755 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FLK için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,070093 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Fleek fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,108737 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Fleek fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,177122 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,05492 %0,00

2027 $ 0,057666 %5,00

2028 $ 0,060549 %10,25

2029 $ 0,063576 %15,76

2030 $ 0,066755 %21,55

2031 $ 0,070093 %27,63

2032 $ 0,073598 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,077277 %40,71

2034 $ 0,081141 %47,75

2035 $ 0,085198 %55,13

2036 $ 0,089458 %62,89

2037 $ 0,093931 %71,03

2038 $ 0,098628 %79,59

2039 $ 0,103559 %88,56

2040 $ 0,108737 %97,99

2040 $ 0,108737 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Fleek Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,05492 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,054927 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,054972 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,055145 %0,41 Bugün için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde FLK için öngörülen fiyat 0,05492$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FLK için yapılan fiyat tahmini 0,054927$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Fleek (FLK) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FLK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,054972$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Fleek (FLK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FLK için öngörülen fiyat 0,055145$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Fleek Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,05492$ 0,05492 $ 0,05492 Fiyat Değişimi (24 sa) +%2,27 Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 20,00M 20,00M 20,00M Hacim (24 sa) $ 58,61K$ 58,61K $ 58,61K Hacim (24 sa) -- En son FLK fiyatı $ 0,05492. 24 saatlik değişim oranı +%2,27 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,61K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FLK arzı 20,00M olup, toplam piyasa değeri $ 1,10M şeklindedir. Canlı FLK Fiyatını Görüntüle

Nasıl Fleek (FLK) Satın Alınır? FLK satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle FLK satın alabilirsiniz. Fleek satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen FLK Satın Almayı Öğrenin

Fleek Fiyat Geçmişi Fleek canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Fleek fiyatı 0,05492 USD'dir. Dolaşımdaki Fleek(FLK) arzı 0,00 FLK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,10M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,03 $ 0,001480 $ 0,05709 $ 0,05076

7 Gün -%0,08 $ -0,005339 $ 0,06885 $ 0,05076

30 Gün -%0,34 $ -0,028789 $ 0,09702 $ 0,05076 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Fleek fiyat hareketi 0,001480$ oldu ve %0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Fleek en yüksek 0,06885$ ve en düşük 0,05076$ fiyatından işlem gördü ve -%0,08 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FLK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Fleek, -%0,34 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,028789$ oldu. Bu durum, FLK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Fleek fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam FLK Fiyat Geçmişini Görüntüle

Fleek (FLK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Fleek Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FLK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Fleek için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FLK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Fleek fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FLK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FLK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Fleek için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FLK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FLK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FLK, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FLK, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FLK fiyat tahmini nedir? Fleek (FLK) fiyat tahmin aracına göre, FLK fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FLK 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Fleek (FLK) fiyatı $0,05492 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FLK, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FLK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fleek (FLK) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FLK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FLK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Fleek (FLK), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FLK için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Fleek (FLK), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FLK 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Fleek (FLK) fiyatı $0,05492 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FLK, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FLK fiyat tahmini nedir? Fleek (FLK) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FLK fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol