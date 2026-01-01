Bugünkü Fleek Fiyatı

Bugünkü Fleek (FLK) fiyatı $ 0,05545 olup, son 24 saatte % 3,29 değişim gösterdi. Mevcut FLK / USD dönüşüm oranı FLK başına $ 0,05545 şeklindedir.

Fleek, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,11M ile 1999. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 20,00M FLK şeklindedir. Son 24 saat içinde FLK, $ 0,05076 (en düşük) ile $ 0,05709 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,6289933396082115 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,052083857829404154 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FLK, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde -%10,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 59,52K seviyesine ulaştı.

Fleek (FLK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1999 Piyasa Değeri $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Hacim (24 Sa) $ 59,52K$ 59,52K $ 59,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,55M$ 5,55M $ 5,55M Dolaşım Arzı 20,00M 20,00M 20,00M Maksimum Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Dolaşım Oranı %20,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

