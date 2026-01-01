Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Futu Holdings fiyat tahminlerini alın. FUTUON fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Futu Holdings fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $164,66 $164,66 $164,66 -%0,68 USD Gerçek Tahmini Futu Holdings 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Futu Holdings, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 164,66 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Futu Holdings, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 172,893 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FUTUON için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 181,5376 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, FUTUON için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 190,6145 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FUTUON için 2029 yılı hedef fiyatı $ 200,1452 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, FUTUON için 2030 yılı hedef fiyatı $ 210,1525 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Futu Holdings fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 326,0155 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Futu Holdings fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 531,0449 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 164,66 %0,00

2027 $ 172,893 %5,00

2028 $ 181,5376 %10,25

2029 $ 190,6145 %15,76

2030 $ 200,1452 %21,55

2031 $ 210,1525 %27,63

2032 $ 220,6601 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 231,6931 %40,71

2034 $ 243,2778 %47,75

2035 $ 255,4417 %55,13

2036 $ 268,2137 %62,89

2037 $ 281,6244 %71,03

2038 $ 295,7057 %79,59

2039 $ 310,4909 %88,56

2040 $ 326,0155 %97,99

January 2, 2026(Yarın) $ 164,6825 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 164,8178 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 165,3366 %0,41 Bugün için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde FUTUON için öngörülen fiyat 164,66$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak FUTUON için yapılan fiyat tahmini 164,6825$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, FUTUON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 164,8178$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında FUTUON için öngörülen fiyat 165,3366$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Futu Holdings Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 164,66$ 164,66 $ 164,66 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,67 Piyasa Değeri $ 1,12M$ 1,12M $ 1,12M Dolaşım Arzı 6,80K 6,80K 6,80K Hacim (24 sa) $ 84,76K$ 84,76K $ 84,76K Hacim (24 sa) -- En son FUTUON fiyatı $ 164,66. 24 saatlik değişim oranı -%0,68 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,76K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki FUTUON arzı 6,80K olup, toplam piyasa değeri $ 1,12M şeklindedir. Canlı FUTUON Fiyatını Görüntüle

Futu Holdings Fiyat Geçmişi Futu Holdings canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Futu Holdings fiyatı 164,66 USD'dir. Dolaşımdaki Futu Holdings(FUTUON) arzı 0,00 FUTUON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1,12M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0,560000 $ 166,16 $ 163,35

7 Gün %0,00 $ 0,75 $ 168,21 $ 159,65

30 Gün -%0,03 $ -5,3700 $ 176,45 $ 159,48 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Futu Holdings fiyat hareketi 0,560000$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Futu Holdings en yüksek 168,21$ ve en düşük 159,65$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, FUTUON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Futu Holdings, -%0,03 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5,3700$ oldu. Bu durum, FUTUON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Futu Holdings fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam FUTUON Fiyat Geçmişini Görüntüle

Futu Holdings (FUTUON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Futu Holdings Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak FUTUON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Futu Holdings için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen FUTUON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Futu Holdings fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, FUTUON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): FUTUON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Futu Holdings için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

FUTUON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

FUTUON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): FUTUON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, FUTUON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için FUTUON fiyat tahmini nedir? Futu Holdings (FUTUON) fiyat tahmin aracına göre, FUTUON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 FUTUON 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Futu Holdings (FUTUON) fiyatı $164,66 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FUTUON, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında FUTUON için tahmini fiyat hedefi nedir? Futu Holdings (FUTUON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 FUTUON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında FUTUON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Futu Holdings (FUTUON), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında FUTUON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Futu Holdings (FUTUON), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 FUTUON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Futu Holdings (FUTUON) fiyatı $164,66 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, FUTUON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için FUTUON fiyat tahmini nedir? Futu Holdings (FUTUON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 FUTUON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.